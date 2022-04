ONE PIECE 1046: l'incrollabile fiducia di Luffy accende la battaglia con Kaido

I momenti conclusivi della lunga battaglia tra Monkey D. Luffy e Kaido sono ormai vicini, e nel capitolo 1046 di ONE PIECE, il sorridente protagonista è riuscito ancora una volta a sorprendere l’Imperatore, grazie all’intangibile fiducia che nutre nei confronti dei propri compagni e alleati.

Lo scambio dei colpi tra i due, ora che Luffy ha risvegliato il reale potenziale del frutto Gom Gom, rivelatosi un frutto di tipo Zoo Zoo mitologico dal nome Homo Homo modello Nika, è andato verso un crescendo continuo, e dopo il potente attacco ricevuto nello scorso appuntamento, Kaido ha deciso di fare sul serio. Nonostante manifesti continuamente la sua felicità per aver finalmente trovato un avversario alla sua altezza, Kaido è rimasto pesantemente colpito dalla piega che hanno preso gli eventi.

Onigashima, l’isola dove ha esercitato il suo dominio per anni, è quasi totalmente distrutta a causa dei numerosi scontri che continuano a coinvolgere tutti i suoi uomini. Per questo cerca di condividere le sue preoccupazioni con Luffy, dicendo che anche i suoi alleati potrebbero morire da un momento all’altro sotto le macerie o a causa del fuoco.

Una provocazione alla quale Cappello di Paglia reagisce dimostrando estrema fiducia per i suoi alleati, e dicendo di doversi occupare unicamente dello scontro. Parole pronunciate con una tale sicurezza da lasciare di stucco Kaido, ma solo per un istante, prima che torni a mostrare il suo brutale spirito combattivo sul campo di battaglia, più furioso che mai. Per finire vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1047 di ONE PIECE.