ONE PIECE 1046: in che modo Luffy è legato al leggendario Joy Boy?

Tra i più grandi misteri presenti nell’universo di ONE PIECE la figura di Joy Boy, è sicuramente uno dei più interessanti, soprattutto in seguito alle informazioni emerse nei capitoli più recenti del manga. Infatti sembra che il protagonista Monkey D. Luffy condivida molto con questo misterioso individuo.

L’attivazione del Gear Fifth da parte di cappello di paglia ha portato a interessanti dettagli riguardanti la vera natura del frutto Gom Gom. In passato il frutto veniva chiamato Homo Homo modello Nika, riferendosi al leggendario dio del Sole, e risulta quindi essere di tipo zoo zoo mitologico e non un paramisha come si credeva.

Oltre a questo dettaglio sembra però che a mangiare il frutto in questione molti anni prima di Luffy sia stato proprio Joy Boy. Ciò trova conferma anche con quanto pensato da Zunesha durante il risveglio dei poteri del frutto da parte del protagonista, quando avverte il suono dei tamburi della liberazione ed ammette che è come se avesse davanti a lui proprio Joy Boy.

Per quanto appaia incredibile come supposizione, Luffy potrebbe quindi essere davvero una reincarnazione del misterioso avventuriero possessore del ONE PIECE vissuto centinaia di anni prima, e considerato questo legame Oda potrebbe decidere di rivelare, finalmente, molti più dettagli sul secolo di storia tenuto segreto dal Governo Mondiale.

Per finire vi lasciamo alle teorie riguardo il capitolo 1047 di ONE PIECE, in arrivo domenica 24 aprile su Manga Plus.