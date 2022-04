ONE PIECE 1046: la fine della minaccia delle fiamme

Quella di Onigashima è stata una battaglia che ha visto tanti schieramenti dare il tutto per tutto. Da una parte c'era Kaido, deciso più che mai a dominare il mondo, da un'altra c'era Big Mom che ha accettato un'alleanza con l'altro imperatore. Poi Orochi che voleva distruggere tutto; infine i protagonisti di ONE PIECE che vogliono liberare Wano.

Kanjuro ha dato alle fiamme il castello grazie all'utilizzo del demoniaco Kazenbo, sotto ordine di Orochi. Nonostante la brutta fine di questi personaggi, i protagonisti di ONE PIECE sono ancora alle prese con le fiamme. Mentre la battaglia tra Rufy e Kaido va avanti, in ONE PIECE 1046 le fiamme la fanno da padrone: ogni singolo mugiwara, ma anche gli alleati, si ritrovano in vicoli ciechi a causa dell'incendio che divampa sempre di più e rischia di incenerire ogni cosa.

Raizo sfrutta la presenza di Jinbe e le sue tecniche acquatiche per sfruttare l'evocazione di una grande massa d'acqua. In questo modo, l'uomo pesce inizia a dirigere l'enorme getto d'acqua per i piani di Onigashima, liberandoli dalle fiamme. Molti vengono salvati da questo gesto e ora il castello è quasi al sicuro. Resta quindi soltanto da abbattere Kaido, con Rufy nel pieno delle forze che è pronto per sferrare gli ultimi colpi.

Intanto, Yamato avvisa Momonosuke di prepararsi: toccherà a lui sorreggere l'isola volante per evitare che i protagonisti di ONE PIECE vengano spazzati via.