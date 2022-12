ONE PIECE 1046, preview e data di uscita: il ritorno della tecnica a tre spade

Salvato dai pirati di Hearts, che lo hanno cercato nelle profondità dell'oceano di Wano con il loro sottomarino, Rufy è finalmente tornato al pieno delle forze. Riportare Cappello di Paglia sul castello volante di Onigashima è però un compito arduo per il piccolo Momonosuke. Nel frattempo, la battaglia dell'anime di ONE PIECE prosegue.

Nell'episodio 1045 di ONE PIECE lo scontro tra le due fazioni si è acceso nuovamente. Kidd e Law si trovano dinanzi all'Imperatrice Big Mom. Nello stesso momento, tuttavia, Killer affronta Hawkins, il quale possiede una bambola voodoo che trasferisce i colpi subiti al capitano Kidd.

Le vacanze natalizie hanno interrotto le regolari trasmissioni della serie. La puntata 1046 è stata infatti sostituita da uno speciale di ONE PIECE che ha mostrato tutto il meglio di quanto avvenuto finora nello scontro tra Mugiwara e Tobiroppo.

Il combattimento non riprenderà presto. Il 1° gennaio l'anime di ONE PIECE è in pausa. ONE PIECE 1046 uscirà l'8 gennaio, con la fine delle vacanze di Natale. In questo episodio, che verrà trasmesso in simulcast streaming su Crunchyroll, vedremo finalmente Zoro tornare in azione. La medicina fornita da Chopper si è dunque rivelata efficace e la tecnica a tre spade tornerà per salvare Sanji, impegnato nel combattere ben due Tobiroppo. Mentre Zoro si occuperà di King, Sanji risolverà la sua faida con Queen.