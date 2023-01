ONE PIECE 1046, ecco la scena più epica: le due stelle dei mugiwara all'attacco

La guerra di Onigashima si fa sempre più pressante. Il castello in cui dimora Kaido è diventato un campo di battaglia da cima a fondo, nessun angolo è al sicuro dagli scontri esplosi. Da una parte ci sono i pirati delle cento bestie, dall'altra invece i samurai, i pirati di Kid, i pirati di Law e soprattutto i pirati protagonisti di ONE PIECE.

Mentre l'anime di ONE PIECE conferma il gradimento tra il pubblico, Toei Animation continua a confezionare episodi perfettamente realizzati. La guerra di Onigashima infatti è riuscita a tenere tutti incollati allo schermo anche grazie a queste animazioni spettacolari, che rendono ancora più epica la battaglia tra le ciurme per l'apice della pirateria. E ora, dopo tanti scontri minori, è il momento che entrino in gioco due importanti ufficiali.

Marco la Fenice è riuscito a tenere a bada King e Queen, i due pirati più pericolosi sull'isola dopo i due imperatori Kaido e Big Mom. Ma anche l'ex primo ufficiale di Barbabianca è stanco dopo questa lotta. Mentre Queen sta per attaccare con il suo laser, Marco abbandona il combattimento e annuncia l'arrivo delle vere star della storia. In questo video pubblicato da Crunchyroll, inizia l'attesissimo scontro tra Zoro & Sanji VS King & Queen.

Zoro affetta il laser e poi attacca King con un Rengoku Onigiri, mentre Sanji si infiamma e sfrutta il suo Diable Jambe: Mutton Shot contro Queen. La fiammeggiante sfida tra gli ufficiali più forti delle due ciurme sta per cominciare e già promette bene con questi attacchi. Ma c'è anche un altro ritorno nel prossimo episodio di ONE PIECE.