ONE PIECE 1046 spoiler e immagini: il grande piano di Onigashima

Da qualche mese ha avuto inizio la fase finale di Wano. Questa saga di ONE PIECE, ormai la più lunga di sempre e che ha occupato grandi porzioni dell'opera, sta per chiudere i battenti. Gli scontri principali sono quasi tutti conclusi e resta ben poco da sbrogliare per far terminare i piani nefasti di Kaido delle Cento Bestie.

In prima linea c'è Rufy che sta combattendo contro Kaido in modalità Gear Fifth, dopo aver risvegliato il potere del proprio Frutto del Diavolo. Negli spoiler di ONE PIECE 1046 con immagini, disponibili nella galleria in basso, si vede cosa succederà nel capitolo intitolato "Raizo". Continuano le mini avventure con due intrusi misteriosi a Whole Cake Island, mentre il capitolo effettivo riprende con la sfida tra Rufy e Kaido. L'imperatore chiede chi sia davvero il suo avversario, mentre Zunisha da lontano ricorda il suono dei tamburi di Joy Boy ed è estasiato. Rufy ripete che lui diventerà il re dei pirati. Inizia una serie di attacchi dove Kaido sembra avere la peggio.

Intanto Onigashima è in fiamme e Chopper si riunisce con Nami, e inizia poi una carrellata di immagini su ciò che sta succedendo agli altri. Bepo svenuto è portato in salvo dai suoi, Brook e Robin stanno ancora combattendo, Sanji è sveglio e sta scortando alcune donne, Apoo e un Number sono nei guai, Usopp e Hamlet non riescono a fuggire dal fuoco, Franky sta portando in spalla uno Zoro svenuto, Jinbe e Raizo stanno ancora discutendo. Il ninja sembra avere un piano per fermare le fiamme, sfruttando un rotolo dal quale evoca una grande massa d'acqua che Jinbe controlla per spargerla per il castello.

Nelle ultime pagine di ONE PIECE 1046, Yamato prende per i baffi Momonosuke e lo tira via. Infatti Kaido è al limite e il drago rosa deve immediatamente creare delle nubi di fuoco per sorreggere Onigashima, o tutto crollerà. ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana e tornerà quindi solo nella seconda metà di aprile.