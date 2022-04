ONE PIECE 1046 spoiler: il piano perfetto si mette in moto

Tutti i nodi stanno venendo al pettine a Onigashima. Gli ufficiali di Kaido sono stati tutti battuti, la CP0 sembra quasi fuori dai giochi, Orochi e i suoi scagnozzi sono fuori combattimento e, infine, anche Big Mom è stata scacciata. Il suono dei tamburi della libertà sta inoltre per portare un'altra rivoluzione in ONE PIECE.

Eppure c'è qualcos'altro da fare a Onigashima. Mentre Rufy e Kaido combattono, un altro personaggio si muove dietro le quinte, come rivelano gli spoiler di ONE PIECE 1046. Ecco i leak che sono trapelati finora in rete.

Il capitolo 1046 si intitola "Raizo";

Raizo darà il via al suo grande piano, e questo sarà l'elemento focale di tutto il capitolo;

Ci sono alcune vignette con Rufy VS Kaido;

Viene dedicato un po' di spazio in qualche vignetta anche a Zoro e Sanji;

Il piano di Raizo è di dare fuoco a tutta l'isola , ma non lo farà in modo normale;

, ma non lo farà in modo normale; Il capitolo finisce con un primo piano di Kaido;

ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana.

Si sposta quindi l'attenzione temporaneamente dallo scontro finale, con Eiichiro Oda che sta pianificando di chiudere l'arco di Onigashima con i fuochi d'artificio. Per sapere cosa succederà, bisognerà attendere domenica 10 aprile con l'uscita del capitolo su MangaPlus.