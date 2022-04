ONE PIECE 1047 data di uscita e teorie: una pausa e poi l'ascesa della divinità

Siamo sempre più vicini al finale di Onigashima. Per lungo tempo, Eiichiro Oda ha tessuto la tela di questa saga, con tanti fili che rappresentano le decine di personaggi maggiori coinvolti nell'attuale saga di ONE PIECE. Tra samurai, pirati, agenti governativi, marine e tanto altro ancora, è stata la guerra più presente nel manga.

Ora però la scena è tutta per Rufy e Kaido. Il primo ha risvegliato il suo Frutto del Diavolo e creato il Gear Fifth, il secondo è ormai sulle gambe ed è sul punto di crollare. Per questo Momonosuke e Yamato adesso si devono preparare a non far cadere l'isola. Dall'altra parte, nel castello, anche la minaccia delle fiamme si è quasi estinta. Resta solo da scoprire il vincitore finale della battaglia.

Il vincitore tra Rufy e Kaido arriverà in ONE PIECE 1047? C'è il 50 e 50 di possibilità: a Eiichiro Oda piace allungare i tempi e sconvolgere le previsioni, tuttavia è bene notare come Weekly Shonen Jump abbia dato pagine a colori di apertura al suo manga dei record, pertanto il mangaka potrebbe decidere di fare le cose in grande.

C'è anche la possibilità che lo scontro venga intermezzato ancora una volta con altre scene: il castello di Onigashima non è ancora al sicuro dalle fiamme e ci saranno tante evoluzioni nei corridoi, mentre Momonosuke deve tornare a creare le nubi di fiamme per sorreggere l'isola. Quale sarà il risultato? ONE PIECE 1047 arriverà domenica 24 aprile alle ore 17:00 su MangaPlus.