ONE PIECE 1047: il dramma nei cieli sopra la capitale

La sfida che decreterà il destino di Wano si deciderà in pochi istanti. Ormai il potere di Kaido delle Cento Bestie si sta esaurendo e, con esso, anche il potere che fa galleggiare Onigashima nel cielo. Con la battaglia delle battaglie di ONE PIECE che si sta per concludere, ci sono però ancora diverse situazioni da osservare.

ONE PIECE 1047 infatti non si focalizza esclusivamente sulla battaglia dei due aspiranti Re dei Pirati. Il capitolo si apre con una pagina a colori con i Mugiwara tranquilli mentre si godono la spiaggia insieme a Momonosuke, ma il tono cambia radicalmente nella pagina successiva quando il drago rosa ripensa al passato. Momonosuke, mentre viene incitato da Yamato, ricorda il momento in cui fu proiettato nel futuro. Inizialmente il bambino era in lacrime e impaurito, ma le parole di Kinemon lo convinsero. Ripensando a quel momento, anche nel presente il drago riprende fiducia e cerca di fare qualcosa.

Intanto lo scontro va avanti con Rufy che usa anche le saette per colpire Kaido, ma quest'ultimo sembra troppo forte. Non basta infatti il potere di un Frutto del Diavolo, neanche risvegliato come ha fatto Rufy, dato che per mettere in ginocchio il mondo è necessaria solo la volontà, solo l'Haki, come fece Gol D. Roger che non aveva altri poteri.

Nella capitale il festival sta per finire e le lanterne salgono in cielo, mentre a Onigashima i samurai sperano nella loro fine, che arriverebbe con il crollo di Onigashima causato dalla sconfitta di Kaido. Intanto l'acqua inizia a fluire nel castello salvando Usopp e Hamlet, ma in un'altra sala Orochi riesce a trasformarsi e minaccia Hiyori.

Mentre succede tutto questo, Rufy dal cielo dice a Momonosuke di difendere l'isola: il pirata di gomma genera infatti un pugno gargantuesco, più grande di Onigashima, per colpire Kaido. Come andrà la battaglia di ONE PIECE?