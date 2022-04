ONE PIECE 1047 è su Manga Plus: le battute finali di uno scontro epocale

La terribile guerra che sta divampando per l'intera isola di Onigashima sembra ormai essere vicina alla conclusione. Nel capitolo 1047 di ONE PIECE ora disponibile su Manga Plus, la resa dei conti tra Monkey D. Luffy e l'Imperatore Kaido è giunta ad un punto di non ritorno, e potrebbe rivelarsi più distruttiva del previsto.

Una magnifica splash page a colori dove i Mugiwara sembrano godersi una meritata vacanza al mare in una perfetta atmosfera estiva, ci introduce al capitolo, intitolato “Il Cielo sopra la Capitale”. La preoccupazione di Momonosuke, incitato da Yamato a fermare la caduta di Onigashima, ci riporta nel passato, quando il bambino accettò la richiesta di sua madre e Kin’emon di essere mandato nel futuro per dare a Wano, e alla memoria di suo padre, una seconda possibilità.

Subito dopo la scena torna alla battaglia tra Luffy e Kaido, dove Cappello di Paglia riesce persino a scagliare uno dei fulmini della tempesta che sovrasta l'isola e la capitale. Come gli ricorda però Kaido, le sole abilità non sono sufficienti per poter conquistare il mondo, è necessaria l’Ambizione, come dimostrò lo stesso Gol D. Roger, privo di poteri derivanti da frutti del diavolo. Guidato da queste parole, l’Imperatore sferra una serie di colpi devastanti a Luffy, tra cui anche colpi taglienti che riescono a ferirlo.

Intanto nella Capitale dei Fiori il festival sta finendo, e mentre le lanterne si alzano nel cielo, Hyogoro incita i samurai a sostenere Luffy, nonostante la sua vittoria determinerebbe la loro morte a causa della caduta di Onigashima. Nel castello invece, mentre Usop riesce a salvarsi grazie al confluire dell’acqua, Orochi, trasformato, si avvicina pericolosamente a Hiyori. Il capitolo si conclude con la richiesta di Luffy a Momonsuke di muovere Onigashima dalla traiettoria di un suo attacco. Il capitano dei Mugiwara è determinato a colpire Kaido con un enorme pugno.