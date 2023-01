ONE PIECE 1047, Momonosuke e Rufy sono pronti: il grande drago rosa

Lo scontro tra Mugiwara e Tobiroppo non accenna a placarsi, anche se l'alleanza che in ONE PIECE sta cercando di riconquistare il Paese di Wano dal dominio di Kaido è ancora ben lontana dalla vittoria. Ci sono infatti ancora due grandi ostacoli attualmente insormontabili, Big Mom e il capitano dei Pirati delle Cento Bestie.

In ONE PIECE 1046 Zoro è tornato a combattere dopo un lungo periodo di degenza. Assieme al rivale Sanji l'ex cacciatore di taglie ha il compito di sconfiggere il duo implacabile formato da King e Queen.

In attesa di vivere questa infernale battaglia tra quattro autentici mostri, l'episodio 1047 di ONE PIECE offre agli spettatori una panoramica degli eventi che stanno accadendo sui vari livelli del castello di Onigashima.

Franky e Nico Robin sono riusciti a sconfiggere Sasaki e Black Maria. I nemici continuano però ad arrivare e in soccorso del cyborg dei Mugiwara accorre il trio dei Pirati di Hearts formato da Bepo, Penugin e Shachi. Per quanto riguarda l'archeologa, ormai esausta viene presa in custodia da Brook.

Altrove, Nami e Otama continuano la loro fuga lasciando Usopp indietro. Circondato dai nemici, il cecchino dei Mugiwara viene salvato dall'Haki del Re Conquistatore di Big Mom, che poco più distante affronta Law e Kidd.

Sugli altri livelli del castello, il Duca Canistrice affronta Jack per vendicare quanto avvenne a Zou, mentre il Grande Gattovipera intende vendicare la morte di Pedro sconfiggendo Perospero. Entrambi i due leader Visoni si trasformano in Sulong osservando la luna piena.

Accogliendo la richiesta fatta in ONE PIECE 1044, Shinobu ha trasformato Momonosuke in un adulto. Il figlio di Oden in un adulto di 28 anni, che può ora trasformarsi in un possente drago color pesca in grado di volare. Rufy e Momonosuke sono pronti a tornare a Onigashima per correre in soccorso di Yamato, che sta affrontando suo padre Kaido sul tetto del castello. Con l'uscita di ONE PIECE 1048 scoppierà una nuova, terribile battaglia.