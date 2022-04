ONE PIECE 1047 spoiler: fuoco e fulmini nei cieli della capitale

Il suono dei tamburi della libertà ha anticipato il ritorno di Nika, il ritorno di Joy Boy, il ritorno di una figura leggendaria che si è manifestata nuovamente in ONE PIECE a secoli dalla sua ultima comparsa. Adesso è Monkey D. Rufy il liberatore dalla schiavitù e sta facendo il massimo per rendere libera Wano da Kaido.

Per farlo, è necessario combattere, ed è ciò che sta avvenendo ormai da diversi capitoli sul tetto di Onigashima. Gli spoiler di ONE PIECE 1047 aggiornano sullo stato della situazione.

Nella pagina a colori d'apertura, i pirati di cappello di paglia sono in spiaggia con Momonosuke in forma di drago;

C'è un flashback del castello di Oden in fiamme, con Momonosuke che decide di viaggiare nel futuro;

Rufy usa l'attacco "Gom Gom no Thunder";

Kaido conferma che Roger non aveva nessun Frutto del Diavolo . Dice anche che quelle "abilità" non sono necessarie per dominare il mondo;

Orochi è in fiamme ma il chiodo di agalmatolite fuoriesce dal suo corpo, quindi riesce a trasformarsi;

Rufy crea un pugno gigante più grande dell'intera isola di Onigashima ;

; Il pirata dice a Momonosuke di prepararsi e difendere l'isola in qualche modo;

Rufy usa il pugno per attaccare Kaido.

ONE PIECE sarà in pausa la prossima settimana dato che Weekly Shonen Jump si fermerà per la Golden Week.