ONE PIECE 1047 spoiler e immagini: la battaglia dei giganti

In Italia si sta festeggiando il volume 100 di ONE PIECE con tante edizioni speciali. Invece in Giappone ormai sono tutti col fiato sospeso per i contenuti degli ultimi capitoli, dove lo scontro tra Rufy e Kaido ha subito una netta accelerazione.

Gli spoiler completi con immagini di ONE PIECE 1047 si aprono con una copertina con tutti gli eroi di Weekly Shonen Jump e con una pagina a colori d'apertura per il manga di Oda, che ha voluto disegnare i mugiwara intenti a rilassarsi in spiaggia in compagnia del drago Momonosuke.

Si parte poi col vero capitolo, che vede Momonosuke riflettere sul passato. Il bambino ricorda i momenti precedenti al suo viaggio nel futuro, con la madre che lo spingeva ad andare avanti nel tempo insieme a Kinemon, ma lui rispondeva di non esserne in grado. Dopo le parole di Kinemon, però, Momonosuke si decide e accetta.

Rufy intanto afferra il fulmine e lo usa per un Gom Gom no Thunder, attaccando il nemico. Kaido riflette e gli dice che l'abilità non è tutto, dato che Gol D. Roger, un uomo senza Frutto del Diavolo, è stato in grado di fare grandi cose. A questo punto, Rufy non riesce più ad attaccare dato che Kaido lo inizia a colpire con la mazza più e più volte. Spedito in aria, il protagonista di ONE PIECE però afferra Kaido, il quale si trasforma in drago per colpire ancora il suo nemico.

Nella capitale dei fiori stanno tutti osservando il cielo, mentre i samurai a Onigashima sono contenti di morire, dato che l'isola sta per cadere e significa che Kaido perderà. Usopp viene immerso dall'acqua e urla di non voler morire, mentre Orochi in fiamme perde il chiodo di agalmatolite e urla che porterà la figlia di Oden con sé. Intanto Rufy si trasforma per la pagina finale di ONE PIECE 1047, generando un pugno gigantesco, più grande dell'isola, e avvisa Momonosuke di fare qualcosa per difenderla.