ONE PIECE 1047, trailer e data di uscita: la furia del drago rosa

Dopo uno stop di alcune settimane causato dalle festività natalizie, l'anime di ONE PIECE ha fatto finalmente il suo ritorno. La battaglia su Onigashima continua a infuriare, ma presto la situazione verrà sconvolta da una grandiosa ricomparsa. Scopriamo che cosa succederà nel corso della prossima puntata dell'adattamento.

ONE PIECE è stata una delle serie più viste nel 2022, con la Saga di Wano che sta portando la serie verso nuove vette. In attesa di nuove, epiche svolte, e di vedere quella trasformazione animata, la grande battaglia tra i Mugiwara e i Tobiroppo prosegue.

In ONE PIECE 1046 ritorna Zoro, finora protetto da Sanji dagli attacchi di Queen e King. La coppia più forte della ciurma di Cappello di Paglia sfida dunque i due generali di Kaido. Zoro combatte con King, mentre, nel tentativo di chiudere le questioni sul suo passato, Sanji si occupa di Queen. Al termine dell'episodio ritroviamo Rufy, in attesa di Momonosuke per tornare su Onigashima.

Nel corso della prossima puntata della serie anime saranno proprio Rufy e Momonosuke a prendersi le luci dei riflettori. Diventato adulto grazie ai poteri del frutto di Shinobu, Momonosuke in forma drago si farà carico del futuro Re dei Pirati per volare fino al castello volante. Una volta giunti su Onigashima, la battaglia tra Kaido e Rufy espolderà nuovamente. ONE PIECE episodio 1047 arriverà il 15 gennaio in simulcast streaming su Crunchyroll.