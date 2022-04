ONE PIECE 1048 data di uscita e teorie: un colpo fatale?

Il risveglio del Frutto del Diavolo di Rufy ha portato a conseguenze impreviste. Il pirata col cappello di paglia ha anche cambiato carattere durante la battaglia, ma i nuovi poteri non sembrano aiutarlo più di tanto, almeno di facciata. Il protagonista di ONE PIECE però sa che ogni attacco di Kaido lo esaurisce sempre di più.

Per questo sta continuando a resistere e attaccare, e ora sembra deciso a farla finita creando un pugno gigantesco. Questo attacco potrebbe distruggere non solo Kaido ma l'intera Onigashima viste le sue dimensioni. Come si vede nella tavola finale di ONE PIECE 1047, infatti, il pugno è più grosso dell'isola volante, quindi Rufy delega a Momonosuke la difesa della massa terrestre. Non c'è solo questo scenario però da portare avanti.

Per ONE PIECE 1048 servirà tanta attesa. La pausa di Weekly Shonen Jump per la Golden Week rimanda di una settimana il capitolo, dove vedremo il proseguimento della battaglia. In contemporanea però Eiichiro Oda racconterà di come il castello si libererà dalle fiamme grazie all'acqua manipolata da Jinbe. Per quanto riguarda Orochi e Komurasaki, quest'ultima potrebbe essere salvata da uno dei Foderi Rossi in extremis, magari un Kawamatsu che finora si è visto molto poco. Il fulcro però sarà la battaglia tra Rufy e Kaido: la conclusione sembra simultaneamente vicina e lontana. Oda sembra voler risolvere prima alcune situazioni minori e poi portare Rufy alla vittoria. Quindi il suo colpo potrebbe non essere quello definitivo.

ONE PIECE 1048 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 8 maggio 2022 alle ore 17:00 in varie lingue.