ONE PIECE 1048: l'ultima fiamma che minaccia Onigashima

Con un imperatore fatto fuori da Kidd e Law, rimane soltanto il capo dei pirati delle cento bestie e signore di Wano. Kaido sta dando battaglia in ONE PIECE da oltre un anno di pubblicazione, alimentato dalle fiamme dell'odio che divampano in tutta Onigashima.

Ritornando dalla settimana di pausa dovuta alla Golden Week, ONE PIECE 1048 mostra nuovamente Rufy che si sta preparando per colpire Kaido con un pugno davvero enorme, più grande di Onigashima. Momonosuke deve quindi darsi da fare e superare le sue paure, così inizia a dare testate all'isola tentando di spostarla. Kaido però non ci sta e attiva una nuova tecnica, diventando completamente di fuoco, facendo divampare una fiamma così forte che Rufy è costretto a lasciarlo. Così inizia l'attacco tra i due, reso ancora più possente dall'Haki del Re Conquistatore.

Le fiamme nel castello continuano a essere spente, mentre Kawamatsu ripensa ad alcuni eventi passati facendo partire un lungo flashback che occupa diverse pagine. Si ripercorrono i momenti successivi alla morte di Oden, con Kaido che decide di andare al castello Kozuki uccidendo chiunque gli stia davanti, anche semplici civili. Il flashback finisce poi con i pensieri di Orochi che ride al pensiero di una Wano desolata e in rovina, pensando a portare Komurasaki con sé all'inferno. Ma all'improvviso Denjiro compare e taglia in due il serpente, in un'ultima pagina di ONE PIECE 1048 che fa rivedere anche Rufy e Kaido ancora contro.