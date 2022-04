ONE PIECE 1048 spoiler anticipati: ecco i primi dettagli dal prossimo capitolo

Molti appassionati occidentali si sono ritrovati ad avere a che fare con la Golden Week, una settimana ricca di feste che in Giappone significa anche una pausa per Weekly Shonen Jump. Ciò vuol dire che ONE PIECE 1048 verrà pubblicato con una settimana di ritardo rispetto al solito andamento. Ciò non ha fermato però gli spoiler provider.

In rete si sono già scatenati alcuni leaker che sono riusciti a mettere le mani sulla rivista in largo anticipo, rivelando un paio di informazioni sulla prossima storia realizzata da Eiichiro Oda. Ecco i primissimi spoiler di ONE PIECE 1048:

La prima pagina si concentra sulle mini avventure, con la copertina dedicata a Ichiji e Reiju. I due sono le ombre che sono state viste nei capitoli scorsi che si erano introdotte a Whole Cake Island;

C'è un flashback, ma non è specificato di chi;

Momonosuke cerca di creare le nubi di fuoco per tenere sollevata Onigashima;

Sembra che Momonosuke sia riuscito a spostare Onigashima;

I cittadini di Wano stanno ancora facendo volare le loro lanterne nel cielo notturno;

Rufy e Kaido si scontrano dopo che l'isola volante è stata spostata;

Denjiro arriva nella sala dove si trova Hiyori e taglia la testa di Orochi;

Viene anche confermato che ONE PIECE non sarà in pausa dopo questo numero e quindi proseguirà la serializzazione settimanale ancora per qualche tempo.