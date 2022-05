ONE PIECE 1048 spoiler dettagliati e immagini: la furia delle fiamme

Nell'anime di ONE PIECE, il pubblico di appassionati della saga ha finalmente potuto vedere il faccia a faccia tra Rufy e Kaido sulla cima di Onigashima. Il pirata col cappello di paglia e l'imperatore iniziano il loro scontro che proseguirà in ONE PIECE 1016. I lettori del manga di Weekly Shonen Jump però stanno assistendo ad altro.

Infatti lo scontro è vicinissimo alla fine. Gli spoiler di ONE PIECE 1048 con immagini fanno fare un altro passo in avanti alla trama.

Il capitolo si intitola "20 anni";

Momonosuke continua a spingere Onigashima per evitare l'attacco di Rufy;

Kaido si trasforma in una sorta di drago di fuoco , la tecnica si chiama "Drago della grande fiamma";

, la tecnica si chiama "Drago della grande fiamma"; Il suo corpo tocca il corno di Onigashima che era rimasto intatto dall'attacco di Zoro, sciogliendosi;

Rufy usa un attacco chiamato "Gom Gom no Bajrang Gun";

Kaido usa un nuovo attacco chiamato "Shoryu: Kaen Hakke";

La scena cambia e ci si ritrova all'interno del castello;

Ci sono i samurai che vogliono che Kaido venga sconfitto;

Kawamatsu ricorda ciò che successe dopo l'esecuzione di Oden di 20 anni prima, con l'inizio di un flashback;

Kaido scopre che Oden ha un figlio e decide di andare a eliminarlo, uccidendo tutte le persone che si frappongono fra lui e il castello, anche i civili;

Il castello di Oden viene messo a fuoco;

I daimyo di Wano vanno ad affrontare Kaido e Orochi ;

; Tonoyasu e gli altri tre samurai che erano bloccati in cella con Yamato si dirigono verso la battaglia ma vengono tutti sconfitti;

Kaido inizia a schiavizzare le persone del paese;

Si ritorna al presente, Orochi è ancora in fiamme e cerca di attaccare Komurasaki;

Denjiro arriva e taglia di netto la testa di Orochi;

Le persone a Wano stanno ancora lanciando le lanterne con i propri desideri, con alcuni di loro che sperano di vedere Orochi morto e all'inferno;

Rufy e Kaido fanno scontrare i loro attacchi imbevuti di Haki del Re Conquistatore nell'ultima pagina di ONE PIECE 1048;

ONE PIECE 1048 verrà pubblicato su MangaPlus ufficialmente domenica 8 maggio 2022.