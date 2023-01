ONE PIECE 1048, la storia di come Yamato divenne Kozuki Oden: l'anime si avvicina al manga

Al porto di Tokage i pirati di Hearts e Caribou sono riusciti a curare Rufy, caduto in mare dopo l'ennesima disfatta contro Kaido. Nel mentre, Shonobu ha soddisfatto il desiderio di Momonosuke facendo crescere il figlio di Kozuki Oden di vent'anni. Un grande drago rosa è quasi pronto per portare Cappello di Paglia a Onigashima.

Se in ONE PIECE 1047 Rufy e Momonosuke sembravano pronti per prendere il volo e tornare a combattere al fianco dei loro compagni e alleati, nel successivo episodio della serie anime il tutto si risolve con un nulla di fatto.

Nella puntata 1048 di ONE PIECE Rufy si trova sulle spalle di Momonosuke, ma a causa delle sue urla e della sua eccitazione il drago rosa non riesce più a spiccare il volo per paura dell'altezza. Momonosuke è cresciuto di vent'anni, ma nel suo cuore è ancora un bambino di otto.

Nel frattempo all'interno del Castello volante di Onigashima gli scontri non attendono nessuno e proseguono. Big Mom è pronta a sterminare Kidd e Law, mentre Rufy e Sanji hanno deciso di combattere assieme per eliminare King e Queen. A preoccupare è tuttavia Yamato, che sulla cima dell'edificio si confronta con suo padre Kaido.

Finito al tappeto e con la mazza di ferro puntata dritta sul suo volto, Yamato ricorda il motivo per cui combatte così ferocemente. Quando era ancora un bambino assistette all'esecuzione dell'intrepido Kozuki Oden, colui il cui forte spirito lo sta spingendo a liberarsi dalle catene del destino.

Sin da giovane Yamato sognava di essere Kozuki Oden, ma quando usò inconsciamente l'Haki del Re Conquistatore Kaido lo fece rinchiudere in una grotta assieme a tre samurai. Il trio di prigionieri crebbe con amore Yamato per diverse settimane, imparandogli a combattere e leggendogli la storia narrata nel diario di Oden. Infine, i samurai fuggirono dalla prigionia giurando di tornare a combattere per la libertà di Wano vent'anni dopo.

Forte di questi ricordi Yamato è pronto a rimettersi in piede e contrastare suo padre con tutta la sua forza. Se riuscirà a resistere fino al ritorno di Rufy lo scopriremo solamente con l'uscita di ONE PIECE 1049. La puntata 1048 di ONE PIECE adatta 12 pagine del capitolo 1024 del manga. A separare la serie di TOEI Animation a quella di Eiichiro Oda ci sono 48 capitoli di differenza.