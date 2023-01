ONE PIECE 1048, trailer e data di uscita: il giuramento di Yamato

Man mano che il tempo avanza, la battaglia sembra farsi più drammatica a Onigashima. I Mugiwara sono riusciti a strappare numerose vittorie contro i Tobiroppo, ma Kaido e Big Mom sembrano imbattibili. Solamente il ritorno di Rufy potrebbe portare a una inaspettata vittoria finale. Ecco in anteprima quel che accadrà in ONE PIECE episodio 1048.

La ciurma di Pirati di Cappello di Paglia ha inanellato una serie di vittorie consecutive. Sasaki e Black Maria sono stati sconfitti da Franki e Nico Robin, mentre Nami con al suo fianco Zeus è riuscita a battere Ulti. Page One è stato invece travolto dalla furia di Big Mom. A preoccupare sono tuttavia Sanji e Zoro, coinvolti in una terribile battaglia con Queen e King.

In ONE PIECE 1047 è stata offerta agli spettatori una rapida panoramica degli eventi in corso sui vari livelli del castello di Onigashima. I due re Visoni del giorno e della notte Duca Canistrice e Grande Gattovipera affrontano con grande coraggio Jack e Perospero per vendicare quanto avvenne sull'isola di Zou e la morte di Pedro. Nel frattempo, Shinobu ha completato la trasformazione in adulto di Momonosuke. Il figlio di Oden ha ora 28 anni e si è trasformato in un maestoso e potente drago color pesca capace di volare.

Il titolo dell'episodio 1048 di ONE PIECE è "Verso il Futuro! Yamato e il Giuramento del Grande Spadaccino". Nel corso di questa puntata Yamato continuerà a combattere suo padre Kaido nonostante la grande differenza di potere. Spinto all'angolo, ricorderà i tre grandi samurai e trasformerà in passione il legame che lo unisce a questi eroi che hanno lottato per il Paese di Wano. Rufy arriverà in tempo? ONE PIECE 1048 uscirà il 22 gennaio 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.