ONE PIECE 1049: il coraggio del piccolo Momo in un grande salvataggio

Il capitolo 1049 di ONE PIECE potrebbe rappresentare il punto di svolta capace di mettere la parola fine sulla guerra che sta infiammando Onigashima. Luffy ha impiegato tutte le sue energie per sconfiggere Kaido, mettendo anche a rischio la vita degli abitanti presenti sull’isola, salvati da un importante alleato dei mugiwara.

Momonosuke Oden rappresenta uno dei personaggi principali dell’intero arco narrativo di Wano, essendo figlio del leggendario Kozuki e intenzionato a far valere i suoi valori. Il ruolo rivestito da Momo è stato fondamentale in diverse circostanze, basti pensare a come abbia deciso di diventare adulto grazie ai poteri di Shinobu per potersi trasformare in un vero drago e scortare Luffy sull’isola.

Tutti i sacrifici compiuti da Momonosuke lo hanno portato dove è, e nonostante tutte le paure e le sofferenze provate, il ragazzo è riuscito a salvare l’intera Onigashima e la Capitale dei Fiori sottostante. Sollecitato da Yamato, Momo è infatti stato capace di generare nuvole di fiamme capaci di sorreggere l’immensa massa dell’isola, prima sostenuta da Kaido, e farla atterrare senza causare vittime. Cosa ne pensate dell'evoluzione del personaggio di Momonosuke? Diteci le vostre opinioni nello spazio riservato ai commenti.

Ricordiamo infine che l'animatore Thurlow ha risposto alle critiche sull'episodio 1018, e vi lasciamo alle immagini e agli spoiler del capitolo 1050 di ONE PIECE.