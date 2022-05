ONE PIECE 1049 data di uscita e previsioni: la battaglia infinita

La saga di Wano finora si è rivelata la più lunga del manga, ed è tutt'ora in corso. ONE PIECE sembra restio a concluderla, con tanti avvenimenti che stanno allontanando il finale di saga in cui Kaido verrà sconfitto. Ora però sono davvero pochi gli scenari che rimangono da analizzare.

Rufy e Kaido stanno combattendo ancora sul tetto di Onigashima. Dopo il risveglio del Frutto del Diavolo, il protagonista di ONE PIECE è riuscito a mettere in crisi l'imperatore, facendolo stancare molto. Quest'ultimo però ha tanti assi nella manica e, in un concerto di fiamme, utilizza una tecnica capace di renderlo di fuoco. Anche a Onigashima le fiamme divampano, anche se l'acqua di Jinbe sta dando i suoi frutti. Una fiamma invece sembra essersi definitivamente spenta: Denjiro ha decapitato un Orochi in fiamme che stava per attaccare Komurasaki.

Questa danza di fiamme si concluderà in ONE PIECE 1049? Davvero difficile: lo shogun ha dimostrato di avere più vite di un gatto, probabilmente dovute al potere del suo Frutto del Diavolo, e non è da scartare l'ipotesi che sia ancora vivo. A quel punto, Orochi tornerà o immediatamente oppure alla fine di Wano, mentre tenta di scappare dall'isola. Nel primo caso però Denjiro dovrà affrontare un'ardua battaglia.

Il colpo di Rufy intanto si è già scontrato con quello di Kaido e quindi nel prossimo capitolo vedremo certamente gli effetti di questa collisione poderosa. Momonosuke potrebbe finalmente riuscire a fare qualcosa per spostare l'isola fluttuante. Sembra difficile però vedere la conclusione dello scontro già nel capitolo 1049.

ONE PIECE 1049 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 15 maggio alle ore 17:00.