ONE PIECE 1049, 'un lavoro divino' nel nuovo episodio: ecco le reaction dei fan su Twitter

"Lavoro divino", "eccezionale", "animazioni stupefacenti" e tanti altri ancora sono i riscontri positivi che si leggono su Twitter . Il social di Elon Musk vede sempre una concentrazione di fan estasiati dalle vette di qualità che sta raggiungendo l'anime di ONE PIECE, e in calce potete osservare alcune reazioni che sono state raccolte. E non è finita: c'è da attendere ONE PIECE 1050 e un'altra fase dello scontro importante tra Rufy e Kaido.

Nella fase conclusiva dell'episodio, Yamato si sta preparando, in forma umana, a colpire Kaido con un suo attacco. Involontariamente, nello stesso momento sbuca Momonosuke in versione drago rosa gigante dai cieli, e ovviamente sul suo dorso c'è Rufy, il protagonista col cappello di paglia. Quest'ultimo attiva subito il Gear Fourth in versione Snakeman e lancia un attacco a Kaido, che viene quindi colpito contemporaneamente da due colpi . La scena preparata da Akihiro Ota ha fatto il giro della rete e non è di certo passata inosservata.

Tutto ciò è cambiato durante la saga di Wano, e ciò si è visto in quasi ogni episodio. La scelta di cambiare completamente la direzione stilistica dell'anime di ONE PIECE ha portato i suoi frutti, specie durante una saga epica come questa, ricca di battaglie emozionanti, scontri epici e tanto altro ancora. Ancora una volta, la regia è riuscita nel suo intento con il recente episodio 1049 di ONE PIECE .

Toei Animation ha deciso, qualche anno fa, di rinnovare completamente lo staff che si dedica a ONE PIECE . Il suo anime di punta ha visto l'ingresso di animatori, registi e direttori che hanno elevato notevolmente la qualità della serie, conosciuta spesso per i suoi allungamenti inutili e per un ritmo blando, oltre che per scontri poco epici.

BRO ONE PIECE 1049 IS ABSOLUTELY INSANE THIS SEQUENCE OF LUFFY AND YAMATO GOES FREAKING CRAZY HOLY HELL! 🔥🔥🔥 ever since Wano started they've been going very hard on the animation for the fights and im left gobsmacked every time. pic.twitter.com/h38m0ksM4B — 🔥Jake Dragneel 🔥 (@jakesakuraba) January 29, 2023

Manga and Anime Luffy from #ONEPIECE1025 and #ONEPIECE1049



I‘m so happy I can follow One Piece and witness everything real time 🐍❤️‍🔥 pic.twitter.com/EXZ6mj0HD6 — Monkey D. Gizem 🏴‍☠️ ししし 🖤 LUFFY ERA 👑 ルフィ☀️⚡🤍 (@piratequeen_ya) January 29, 2023

The climax of One Piece #1049 is simply arresting: Ishizuka's multiplanar action board & staging offering a template for Akihiro Ota to flex his prowess as an animator. Under Zukapon, Ota's animation becomes an even more powerful asset, an integral reshaping of the action. - pic.twitter.com/fN0qlHByZt — S(p)am (@Spammuele) January 29, 2023

Luffy Snakeman & Yamato vs Kaido The Animation is top tier 😭🔥#ONEPIECE1049 #ONEPIECE pic.twitter.com/peO0D12nuZ — Khalid (@Rm_5aled) January 29, 2023

One Piece animators are literal gods 😍🫶#ONEPIECE1049 pic.twitter.com/MnJjiKjCJ7 — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) January 29, 2023