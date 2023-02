ONE PIECE 1049, Rufy torna a lottare: riecco il Gear Fourth Snakeman

Mentre l'alleanza tra samurai e pirati combatte le Superstar dei Pirati delle Cento Bestie e i Pirati di Big Mom, Yamato sta cercando in tutti i modi di trattenere suo padre Kaido sul tetto di Onigashima. Qualora dovesse riuscire a scendere nel castello prima del ritorno di Rufy sarebbe la fine per il paese di Wano.

ONE PIECE 1048 ha mostrato il passato di Yamato, il quale a causa del suo sogno di diventare Kozuki Oden ha subito abusi sin da quando era un bambino. Al ricordo della promessa con i tre Daimyo di Wano e delle parole scritte nel libro di Oden, Yamato ha potuto combattere come mai prima d'ora.

L'episodio 1049 di ONE PIECE comincia con Rufy che insistentemente chiede a Momonosuke di spiccare il volo per raggiungere Onigashima. Tuttavia, pur essendo ora un adulto, Momo ha ancora il cuore di un bambino. La paura dell'altezza è più forte della voglia di salvare il suo paese.

Nel mentre, sulla cupola teschio del castello di Onigashima prosegue lo scontro epico tra Yamato e Kaido. In questa lotta mortale Yamato sà di non avere speranze di vittorie, ma dichiara che resisterà fino al ritorno di Rufy.

Difatti Yamato viene colpito con gran violenza innumerevoli volte, ma nonostante ciò i ricordi degli amici che hanno dato la vita per lui lo mantengono in piedi. Questo finché un grande drago rosa non arriva sulla cima di Onigashima. Rufy è tornato per prendersi la rivincita e come primo atto sfruttando il Gear Fourth Snakeman in combo con uno degli attacchi di Yamato assesta un potente colpo all'Imperatore Kaido. Con l'uscita di ONE PIECE 1050 sarà il turno di Momonosuke.