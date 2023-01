ONE PIECE 1049, trailer e data di uscita: Rufy in volo, la rivincita si avvicina

Mentre il castello volante di Onigashima si dirige verso la Capitale dei Fiori al suo interno feroci battaglie vengono combattute. L'alleanza tra Kidd e Law sta cercando di fermare la Yonko Big Mom. Le due ali del futuro Re dei Pirati si confrontano invece con Queen e King. Sul tetto della struttura, è Yamato ad affrontare lo scontro peggiore.

Mentre i suoi alleati combattono per la libertà, Rufy si trova al porto di Tokage, dove i pirati di Hearts si sono presi cura di lui. In ONE PIECE 1047 Momonosuke si è trasformato in un grande drago rosa che riuscirà a portare Cappello di Paglia nuovamente su Onigashima.

Nell'episodio 1048 di ONE PIECE Rufy ha dovuto fare i conti con la paura del figlio di Oden. Nonostante egli sia ora un giovane adulto, ha ancora paura di volare per grandi altezze. Raggiungere Onigashima sembra impossibile, ma Yamato non resisterà ancora per molto contro suo padre Kaido.

Yamato ha ricordato l'infanzia e il giuramento fatto a tre spadaccini di Wano. Fermare il capitano dei Pirati delle Cento Bestie è impossibile, ma il suo compito è quello di trattenerlo il più possibile fino al nuovo arrivo di Rufy.

In ONE PIECE 1049 Rufy e Momonosuke cercheranno ancora di spiccare il volo. Mentre Yamato affronta il suo destino terribile, Momonosuke prova a controllare sé stesso per portare Rufy da Kaiod. Il loro arrivo scuoterà Onigashima nell'episodio intitolato "Luffy è in volo! La rivincita contro le Cento Bestie!". ONE PIECE 1049 arriverà il 29 gennaio 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.