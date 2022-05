ONE PIECE 1049: il vero significato della più grande promessa di Luffy

La straordinaria e intensa battaglia tra Luffy e Kaido sembra essersi finalmente conclusa. Il capitolo 1049 di ONE PIECE è stato parzialmente dedicato al passato dell’Imperatore, per poi riportare i lettori nel presente, dove tra salvataggi tempestivi e speranze, Luffy ha pronunciato delle parole che hanno suscitato curiosità e stupore.

Sui cieli di Onigashima si sta combattendo probabilmente lo scontro più importante dell’epopea piratesca firmata da Eiichiro Oda. La vittoria di Luffy e compagni significherebbe pace e libertà per gli abitanti di Wano e il ritorno per loro ad uno stile di vita dignitoso. Luffy è al corrente delle condizioni in cui molti tra loro sono stati costretti a vivere per anni, basti pensare all’incontro con O-Tama e il vecchio Hyogoro.

Per questo Luffy, prima di infliggere il colpo decisivo a Kaido ha espresso il desiderio di volere un mondo in cui i suoi amici possano mangiare tutto il cibo che vogliono. Una frase che in un momento così importante ha sorpreso i lettori, ma che letta ripensando al percorso di Luffy nel Paese di Wa assume un altro significato.

