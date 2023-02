ONE PIECE 1050, azzurro e rosa: faccia a faccia tra draghi

Il Castello volante di Onigashima ha quasi raggiunto la Capitale dei Fiori del Paese di Wano. Il tempo è quasi scaduto, Kaido sta per ottenere la vittoria. Guidata dal ritorno sul campo di battaglia di Rufy, l'alleanza tra samurai e pirati non ha tuttavia perso la speranza. Prosegue la battaglia in ONE PIECE episodio 1050.

Yamato è riuscito a trattenere Kaido sulla cupola teschio di Onigashima. Rufy ha fatto infine il suo ritorno grazie ai nuovi poteri ottenuti da Momonosuke, che è ora diventato un drago adulto di colore rosa. La battaglia per la libertà di Wano è ricominciata con il Gear Fourth Snakeman in ONE PIECE 1049.

Nell'episodio successivo, il 1050 della serie anime di TOEI Animation, Rufy continua a dare il tutto per tutto. A più riprese, questa volta utilizzando il Gear Third che consuma meno energie, Rufy colpisce Kaido. Sa bene però che per vincere questa battaglia ha bisogno dell'aiuto di Momonosuke.

Il figlio di Oden è tuttavia terrorizzato all'idea di trovarsi dinanzi a colui che in passato uccise i suoi genitori. Momonosuke si trova nel corpo di un grande drago rosa, ma nel cuore è ancora un bambino.

Kaido a quel punto si interroga su chi sia quel drago che osa copiare il suo aspetto. Interrogato, Momonosuke trova finalmente il coraggio per gridare al vento il suo nome. Rufy, tuttavia, pretende di più da lui. Ora deve anche colpire l'Imperatore.

Momo non è ancora capace di sferrare il Boro Breath di Kaido, ma può ugualmente impegnarsi in battaglia. Sotto suggerimento di Rufy e spinto dai ricordi funesti dell'infanzia, azzanna i denti su Kaido. La sfida tra draghi di ONE PIECE vede Momonosuke in momentaneo vantaggio.

Nel mentre, gli alleati dei Mugiwara non se la passano bene. A causa di una nube che ha oscurato la luna, Gatto-vipera e Cane-tempesta hanno perduto la capacità di utilizzare la forma Sulong. Sono ora alla completa mercé di Perospero e Jack. Per loro la sconfitta sembra inevitabile. Se riusciranno a sopravvivere lo scopriremo soltanto all'uscita di ONE PIECE 1051.