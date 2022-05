ONE PIECE 1050 data di uscita e teorie: pausa, e ora? I festeggiamenti sono lontani

Il capitolo 1044 di ONE PIECE è stato certamente importante, forse il più importante degli ultimi anni. Il power up ottenuto da Rufy e il segreto del Frutto del Diavolo hanno sconvolto tutti, però Eiichiro Oda ha deciso di rimandare le spiegazioni necessarie a dopo lo scontro con Kaido, che in quel momento era ancora nel vivo.

Ma con ONE PIECE 1049 si è chiusa l'era di Kaido: il protagonista ha sfruttato il suo pugno gigante ed è riuscito a resistere alle fiamme generate dall'imperatore, colpendolo in pieno al volto e scaraventandolo a terra, a Wano. Onigashima quindi è salva, dato che Momonosuke è riuscito a generare delle nubi di fuoco che hanno permesso all'isola col teschio di precipitare in modo lento e controllato. Kaido sembra svenuto, Rufy pure sta perdendo le forze. E ora?

Cosa accadrà in ONE PIECE 1050? Innanzitutto bisognerà concentrarsi sul protagonista che nell'ultima vignetta dello scorso capitolo stava cadendo nel vuoto, sfinito, forse anche a causa delle possenti fiamme emanate da Kaido. Il flashback di quest'ultimo c'è stato, anche se è durato poco, ed è difficile che ora Oda decida di inserirne un altro. Con l'acqua che ha raggiunto ogni angolo di Onigashima, sembra anche difficile che ci sia bisogno di qualche altro salvataggio.

Ergo, in ONE PIECE 1050 dovranno essere risolti dei piccoli nodi che porteranno poi i Mugiwara a festeggiare insieme a tutto il resto di Wano. Ci saranno quindi tante chiacchiere, poca azione - a meno di un ritorno a sorpresa di qualche protagonista che in questo momento sembra improbabile - e quindi sarà un capitolo di transizione. ONE PIECE 1050 verrà pubblicato su MangaPlus domenica 29 maggio alle 17:00.