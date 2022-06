ONE PIECE 1050: una scena toccante di fronte alla brutalità della guerra

L'arco narrativo di Wano è ormai giunto alle battute finali. Il capitolo 1050 di ONE PIECE rappresenta una tappa fondamentale per una delle saghe più durature della serie, e per il conflitto più distruttivo dell'intera epopea piratesca, dove Oda ha voluto comunque inserire una breve, quanto commovente, scena.

Lo scontro nei cieli di Onigashima si è concluso con la sofferta e faticosa vittoria di Monkey D. Luffy. Un risultato insperato, ma che riesce a donare nuova fiducia e speranza in tutti i ribelli e gli alleati dei Mugiwara, ancora impegnati a contrastare i pirati di Kaido. Nel frattempo, nella Capitale dei Fiori, si sta concludendo la festa del fuoco, dedicata al ricordo dei morti.

È qui che Eiichiro Oda torna a sorprendere i lettori con una scena molto tenera e toccante. La piccola Toko, accompagnata da Hitetsu, comprende quanto sia stato importante il sacrificio di suo padre Yasuie sia per il suo futuro che per il futuro dell'intera Wano. Il suo messaggio, e desiderio, espresso sulla lanterna è quindi cambiato da "Voglio vederti papà" a "Grazie papà". Un intermezzo capace di scaldare il cuore, e di far versare qualche lacrima a Hitetsu. Diteci cosa ne pensate di questa particolare scena lasciando un commento qui sotto.

Per concludere vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1051 di ONE PIECE, dove potrebbe essere confermato l'11esimo mugiwara.