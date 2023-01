ONE PIECE 1050, trailer e data di uscita: Momonosuke mostra le zanne

La Saga del Paese di Wano attualmente in corso nella serie anime di ONE PIECE è arrivata a un punto di svolta decisivo. I Tobiroppo sono stati sconfitti, ma la battaglia è ancora difficilissima. Mentre i Mugiwara affrontano le Superstar dei Pirati delle Cento Bestie, Yamato affronta suo padre per liberarsi dalle catene che lo imprigionano.

Dopo aver ricordato la sua infanzia in ONE PIECE 1048 e la promessa fatta ai tre Daimyo samurai di Wano, Yamato si è rilanciato all'attacco di Kaido con ancora più fervore. Sebbene sappia di non potercela fare e stia solamente prendendo tempo fino al ritorno di Rufy, il suo coraggio e la voglia di libertà gli permettono per qualche momento di combattere alla pari con lo Yonko.

Spinto dalle urla di Cappello di Paglia, in ONE PIECE 1049 Momonosuke spicca il volo. Diventato adulto, è ora un grande drago rosa in grado di raggiungere Onigashima. Tuttavia, se il corpo è quello di un ragazzo ormai maturo, la mente è ancora quella di un bambino spaventato. Momo ha infatti paura dell'altezza e vola verso il castello a occhi chiusi, finendo per fare danni e causando distruzione.

Mentre Yamato sferra il suo colpo più forte con le ultime forze rimaste in corpo, finalmente sul tetto di Onigashima anche Rufy torna all'attacco. Dopo tantissimo tempo si rivede il Gear Fourth Snakeman, ma ora che succederà?

In ONE PIECE 1050 è tempo che Momonosuke lotti per quel paese che costò la vita a suo padre Oden. Momo dirà addio alla sua parte debole, accendendo la fiamma sopita nel suo cuore. In uscita il 5 febbraio 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll, il prossimo episodio dell'anime sarà il teatro dello scontro tra due grandi draghi.