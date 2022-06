ONE PIECE 1051: la nuova era si apre per l'isola di Wano

La timeline di ONE PIECE ha visto un susseguirsi di tante saghe. All'inizio c'era l'East Blue, con Rufy che doveva arrabattarsi per trovare il modo di spostarsi tra un'isola e l'altra. Poi arrivò la Rotta Maggiore, arrivarono tante sfide cruente che portarono la ciurma a dividersi e poi riunirsi. E dopo tante peripezie, sono arrivati a Wano.

Qui ha avuto luogo lo scontro più importante con Rufy che ha sconfitto Kaido, mettendo fine alle sue ambizioni. Ora però ci sono altre faccende da dirimere. Mentre i Vinsmoke sono tutti e quattro liberi a Whole Cake Island, si apre il capitolo 1051 di ONE PIECE con un grande discorso. I cittadini si calmano e iniziano a proiettare ciò che sta succedendo nella Capitale dei Fiori in tutto il resto dell'isola. I Foderi Rossi si rivelano e si prostrano, mentre Yamato si presenta al resto della ciurma, dicendo loro che entrerà nei Mugiwara.

Momonosuke intanto compare tra il fumo, senza farsi vedere, e inizia un discorso facendo capire chiaramente che Wano sarà libera d'ora in avanti. Niente più fame o sete, niente schiavitù: il regno di Orochi e Kaido si è concluso e sarà lui, Momonosuke Kozuki, a guidare l'isola verso un nuovo periodo di pace e prosperità, confermato poi da un testo narrativo conclusivo che chiude con il botto ONE PIECE 1051.