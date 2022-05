ONE PIECE 1051 data di uscita e teorie: un nuovo inizio

Venti lunghi anni, una dominazione che sembrava ormai destinata a essere perpetua. L'egemonia di Kaido e Orochi, che hanno rovesciato Oden e il clan Kozuki, ha rovinato completamente Wano. Al loro arrivo, i protagonisti di ONE PIECE hanno assistito alla crisi di un'isola martoriata dalla fame e dalla siccità, dove la morte era liberazione.

Tuttavia, il suono dei tamburi della libertà è tornato, il Risveglio del Frutto Hito Hito ha provocato la trasformazione di Rufy e una nuova battaglia con Kaido. Dopo diversi capitoli ricchi d'azione infusa di comicità, il colpo finale di Rufy ha spazzato via ogni chance di prigionia dell'isola: Kaido è stato battuto ufficialmente, come confermato in ONE PIECE 1050, che dedica un riquadro proprio all'annuncio del vincitore. Ora l'imperatore è nel sottosuolo, circondato dal magma insieme a Big Mom, mentre sull'isola è finito il Festival del Fuoco e Denjiro è arrivato per proclamare il nuovo leader dell'isola.

ONE PIECE 1051 eleggerà Momonosuke a nuovo shogun di Wano. Un passaggio necessario per dare il via alla nuova fase dell'isola, liberata dopo decenni di soprusi. Il Festival del Fuoco quindi continuerà con l'annuncio della liberazione che coinvolgerà tutti, in ogni angolo dell'isola. Sicuramente Eiichiro Oda si dedicherà anche ad altre questioni minori rimaste in sospeso, come la presenza del CP0, lo stato di X-Drake, le navi del Governo Mondiale al largo e tanto altro ancora. Sarà quindi un capitolo di passaggio verso l'ultimo atto di Wano, che potrebbe anche concludersi in questo episodio settimanale.

ONE PIECE 1051 verrà pubblicato domenica 5 giugno 2022 su MangaPlus.