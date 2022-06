ONE PIECE 1051: ecco il design del nuovo Shogun di Wano

Il capitolo 1051 di ONE PIECE ha marcato un tassello fondamentale nel racconto dell'epopea piratesca ideata da Eiichiro Oda. Il crollo di due Imperatori e la ritrovata libertà di Wano sono stati i temi fondamentali espressi dal nuovo Shogun del paese, di cui è stato mostrato per la prima volta il design completo.

Tra i personaggi introdotti nell'ultimo arco narrativo, ad oggi il più lungo dell'intera serie, Momonosuke Kozuki ha ricoperto un ruolo decisivo in diverse occasioni. Pronto a sacrificarsi e ad abbandonare sua madre proiettandosi nel futuro, determinato ad aiutare Luffy a costo di diventare adulto tramite i poteri di Shinobu, Momonosuke ha dimostrato di essere un alleato prezioso e soprattutto onorevole.

Due qualità che lo renderanno uno dei più grandi Shogun della storia di Wano, come specificato dal narratore nelle ultime tavole del capitolo in questione. Sin dall'apparizione della sua forma draconica, i lettori hanno realizzato fanart e ipotesi sull'aspetto di Momonosuke adulto, e finalmente Oda lo ha mostrato in una pagina a dir poco emozionante, e che potete vedere nel post di @Valdezology riportato in calce alla notizia.

Fateci sapere cosa ne pensate del design di Momonosuke lasciando un commento qui sotto. Per finire ricordiamo che il manga di ONE PIECE sarà in una lunga pausa, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1052.