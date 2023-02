ONE PIECE 1051: l'indistruttibile fiducia delle Ali del Re dei Pirati

La guerra combattuta sull’isola di Onigashima si sta rivelando teatro di alcune delle battaglie più epiche e intense dell’intera epopea piratesca che prende il nome di ONE PIECE. Luffy è riuscito a tornare sulla Cupola Teschio per affrontare nuovamente Kaido, mentre due dei migliori uomini dell’Imperatore cercando di respingere Zoro e Sanji.

L’episodio 1051 è stato segnato dalla straordinaria entrata in scena di Luffy, più deciso che mai a fermare il dominio di Kaido, il quale continua a minacciare gli abitanti di Wano, e in particolare della Capitale dei Fiori. Grazie all’aiuto di Momonosuke, cresciuto attraverso i poteri di Shinobu e ora in grado di trasformarsi in un vero drago, e al tempo preso da Yamato, il protagonista è stato in grado di raggiungere l’isola di Onigashima, infondendo coraggio e determinazione anche a due dei suoi alleati più fedeli.

Definiti da Nico Robin come le Ali del Re dei Pirati, Zoro e Sanji non hanno mai smesso di credere nelle capacità del loro capitano, e per dimostrarlo, si mettono nuovamente in gioco contro King e Queen, respingendoli con i loro attacchi più emblematici. Nonostante le derisioni e le battute di scherno dei due membri delle Cento Bestie, i Mugiwara reagiscono difendendo l’onore di Luffy, come potete vedere nella clip riportata in fondo alla pagina.

Fateci sapere cosa ne pensate della reazione delle Ali del Re dei Pirati nei commenti. Intanto, ricordiamo che Orso Bartholomew è ispirato ad un personaggio realmente esistito, e vi lasciamo ad un incantevole doppio cosplay dedicato a Nami e Nico Robin.