ONE PIECE 1051: Onigashima trema, l'epico scontro tra Luffy e Kaido

Il longevo arco narrativo ambientato nel paese di Wa prosegue nell’anime di ONE PIECE, e dopo svariate sconfitte, e anche importanti vittorie, da parte dei Mugiwara è finalmente arrivato il momento dello scontro più atteso. Luffy si prepara ad affrontare uno dei pirati più potenti di tutti i tempi, l’Imperatore Kaido.

In seguito allo scontro con sua figlia Yamato, di cui è stata mostrata anche un’interessante trasformazione molto somigliante al mitologico Kirin, e al prezioso aiuto ricevuto da Momonosuke, Luffy è stato in grado di tornare sull’isola di Onigashima per affrontare nuovamente Kaido. Come mostrato nel video di Crunchyroll, riportato in cima alla notizia, lo scontro è stato teatro di alcuni degli effetti più spettacolari visti finora nell’anime.

L’incontro tra le loro ambizioni ha creato una frattura nei cieli di Onigashima, come a sottolineare la potenza di entrambi, e l’effettivo titolo di Imperatore raggiunto da Luffy. Quanto mostrato nell’episodio 1051 dell’anime si può probabilmente considerare come il punto più alto raggiunto nell’arco narrativo ambientato a Wano, sia per la centralità degli eventi raccontati, sia per la qualità delle animazioni.

E voi cosa ne pensate dell’adattamento dello scontro tra Luffy e Kaido? Vi ha colpito? Ditecelo lasciando un commento qui sotto. Per concludere, vi lasciamo alle nuove informazioni sulla principessa Bibi, e al trailer dell’episodio 1052 di ONE PIECE.