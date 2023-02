ONE PIECE 1051, la rivincita di Rufy: uno scontro che spacca il cielo

L'anime di ONE PIECE sta facendo parlare di sé per via delle meravigliose animazioni prodotte da TOEI Animation. La Saga di Wano è semplicemente fenomenale, ma la parte migliore è quella che sta per venire. Rufy è in cerca di rivincita! Riuscirà a battere Kaido questa volta?

In ONE PIECE 1050 due draghi si sono confrontati a Onigashima. Momonosuke è diventato adulto e grazie alle parole di Rufy è riuscito a trovare il coraggio per volare fino alla fortezza volante e affondare un colpo su Kaido. Ora però il figlio di Oden deve lasciare spazio a Cappello di Paglia, il quale intende sbarazzarsi dell'Imperatore in solitaria.

L'episodio 1051 di ONE PIECE vede Rufy ordinare a Momonosuke e Yamato di trovare un modo per fermare l'avanzata di Onigashima verso la Capitale dei Fiori. Sarà lui a sconfiggere Kaido, a qualsiasi costo.

Mentre Yamato insegna a Momonosuke il segreto per volare in forma drago, all'interno del castello proseguono anche gli altri combattimenti. Sanji e Zoro sono decisi a vincere contro Queen e King per permettere al loro capitano di diventare il futuro Re dei Pirati. Gatto-vipera e Cane-tempesta invece ribaltano i loro scontri. Lo scambio di colpi tra Rufy e Kaido ha spazzato via le nuvole dal cielo sopra Onigashima. Con il chiaro di luna nuovamente in vista, i due abitanti di Zou possono nuovamente usufruire della forma Sulong per battere una volta per tutte Jack e Perospero. Con l'uscita di ONE PIECE 1052 i Mugiwara andranno però incontro a un nuovo pericolo.