ONE PIECE 1051 spoiler e immagini: una dichiarazione di vittoria

Nel corso di tutta la saga di Wano, ci sono stati tanti momenti brutti. I samurai e i civili sono stati massacrati più volte da Orochi e Kaido - come dimenticare l'esecuzione di Yasuie e i tanti morti di stenti - ma per una volta, ONE PIECE porterà loro un momento di gioia che si protrarrà nel tempo.

Kaido è stato sconfitto definitivamente e ora si deve affrontare il post guerra. Gli spoiler di ONE PIECE 1051 partono con un'immagine dedicata ai Vinsmoke, i quattro fratelli del Germa 66 che stanno andando via da Whole Cake Island con un'esplosione alle spalle. Si torna poi alla Capitale dei Fiori dove il popolo è in agitazione, ma appaiono Kinemon e gli altri Foderi Rossi sopravvissuti alla battaglia. Inizia un discorso che inizia a essere trasmesso in tutta Wano, con tante persone che lo guardano sugli schermi.

Yamato intanto rivela ai compagni di Rufy che salperà anche lei sulla Thousand Sunny, e non tutti hanno le stesse reazioni: Sanji e Brook hanno gli occhi a cuoricino, Nami e Usopp sono scioccati, Robin è felice mentre Franky no, Jinbe è impassibile, Chopper è impegnato a curare Zoro svenuto, e Rufy è ancora svenuto. Intanto si viene anche a sapere che il potere di Tama svanisce nel giro di un mese.

Si ritorna alla Capitale dei Fiori dove Momonosuke inizia il suo lungo discorso. Ci sono tutti i sopravvissuti ad osservare la situazione, con la sorella Hiyori che inizia a piangere. Viene rivelato il volto di Momonosuke, che nella narrazione viene rivelato che diventerà il più grande shogun di Wano. ONE PIECE 1051 finisce così, con questa grande dichiarazione.