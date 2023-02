ONE PIECE 1051, trailer e data di uscita: Rufy VS Kaido

Mentre la Capitale dei Fiori prosegue con i suoi festeggiamenti, sul Castello di Onigashima si combatte con ferocia. Yamato, che da solo stava trattenendo Kaido sulla cupola teschio della struttura, ha finalmente ricevuto i rinforzi tanto attesi. Rufy e Momonosuke hanno fatto la loro comparsa in ONE PIECE.

Spinto dall'insistenza di Cappello di Paglia e diventato adulto grazie al potere di Shinobu, in ONE PIECE 1050 Momonosuke è finalmente riuscito a spiccare il volo e fare ritorno su Onigashima. Quello che lo attende è tuttavia un qualcosa che per lui è ancora troppo grande.

Mentre Rufy e Yamato già combattono combinando i loro colpi più forti, Momonosuke assiste alla scena impietrito, travolto dalla paura che prova nei confronti dell'Imperatore che uccise suo padre. Le forze combinate di Rufy e Yamato tuttavia non bastano, i due hanno bisogno anche dell'aiuto del giovane samurai erede di Wano.

Infine, ancora una volta sostenuto dalle parole di Rufy, Momonosuke trova il coraggio per vendicare i suoi genitori e affondare le zanne sulle carni di Kaido. Ora anche lui è un obiettivo della furia dello Yonko.

In ONE PIECE 1051 il sangue e le lacrime che sono state versate sin ora si intrecciano in un raggio di speranza affidato a Rufy. Il destino del Paese di Wano è nelle mani del capitano dei Mugiwara. Rufy e Kaido torneranno a sfidarsi il 12 febbraio 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll. Vi lasciamo alle grandi animazioni del Gear Fourth Snakeman di ONE PIECE 1049.