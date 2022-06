ONE PIECE 1051: Yamato proclama i suoi piani per il futuro

L’arco narrativo ambientato nel Paese di Wa sembra ormai essersi concluso. Il capitolo 1051 ha segnato un punto di non ritorno nella narrazione di ONE PIECE e tra il sontuoso discorso del nuovo Shogun e la felicità degli abitanti, è stata confermata anche un’importante novità per i Pirati di Cappello di Paglia.

Sin dalla sua prima introduzione il personaggio di Yamato, figlia dell’Imperatore Kaido e convinta sostenitrice dei valori di Kozuki Oden, a tal punto da farsi chiamare come il leggendario samurai, è stata considerata dai lettori come un possibile membro della ciurma di Luffy. Tutte le discussioni e le teorie nate in seguito, sembrano essersi infine rivelate lungimiranti e sostanzialmente azzeccate.

Nel capitolo 1051, in una breve sequenza dove vengono mostrati tutti i Mugiwara, con Luffy e Zoro ancora privi di sensi, Yamato si presenta agli altri affermando con fermezza “Mi unirò a voi sulla vostra nave! Sono Kozuki Oden. Conosciuta anche come Yamato! Piacere di conoscervi!” La decisione presa dalla figlia di Kaido appare evidente, e molto probabilmente Luffy accetterà con gioia di averla tra i suoi compagni, considerando soprattutto l’aiuto ricevuto da lei durante le varie fasi dello scontro con l’Imperatore.

Per concludere ricordiamo che ONE PIECE sarà in una lunga pausa a partire dalla fine di giugno 2022.