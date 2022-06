ONE PIECE 1052: si alza il sipario sulla nuova era della pirateria

Con la battaglia contro Kaido e il suo gruppo di pirati ormai terminata, i protagonisti di ONE PIECE hanno chiuso un terribile capitolo per l'isola di Wano. Ormai manca poco alla conclusione della lunghissima saga, che poi lascerà spazio alla saga finale di ONE PIECE che avrà inizio a luglio, al rientro di Eiichiro Oda dalla pausa.

C'è però ancora qualcosa da vedere, come narrato in ONE PIECE 1052. Il nuovo capitolo si concentra sull'incontro tra Caesar Clown e il Germa 66 nella mini avventura, mentre poi si passa alla storia che mostra il seguito della guerra. La CP0 riceve ordine dai cinque astri di saggezza di catturare Nico Robin, ma un'interferenza gli dice di aspettare.

Wano inizia a cambiare subito, a partire dall'istruzione e dalla possibilità di accesso all'acqua potabile. Tutti festeggiano e sono felici, mentre Kinemon e Kawamatsu decidono di erigere un tempio dal quale Oden possa vegliare sull'isola, in compagnia degli amici defunti Izo e Ashura Douji. Sette giorni dopo la fine della guerra, Rufy e Zoro si risvegliano e chiedono cibo e alcol da mangiare per riprendersi. Dopo alcune scenette comiche, tra cui una nelle terme, si rivedono anche Law e Kid.

Anche loro si stanno riprendendo dalla battaglia e sanno che potrebbero trapelare informazioni. Proprio in quel momento arriva Apoo che fa capire di essere stato lui ad averle rivelate. Ci sono così le nuove taglie post Wano. Intanto, Ryogyukyu sta arrivando in volo a Wano. ONE PIECE 1053 arriverà la prossima settimana.