ONE PIECE 1052 data di uscita e teorie: si alza il sipario sulla nuova Wano

Nel 2018 è partita la saga più lunga di ONE PIECE, quella che ha portato Monkey D. Rufy e i suoi compagni, i Mugiwara, ad affrontare una delle ciurme più potenti al mondo, in contemporanea con due imperatori, uno shogun e anche qualche altro elemento indesiderato. Wano è stata ricca di eventi nei suoi tanti capitoli nella timeline di ONE PIECE.

Ora però la battaglia sembra essere giunta alla fine. La guerra può dirsi conclusa con la sconfitta sia di Big Mom che di Kaido. Yamato ha minacciato i suoi ex soldati che sembrano quindi aver scelto la pace, mentre la Capitale dei Fiori e il resto di Wano hanno accolto il nuovo shogun con gaudio. Con ONE PIECE 1051 la nuova era è alle porte, ma non tutto si può dire davvero terminato.

ONE PIECE 1052 dovrà rispondere ad altre domande che non possono di certo restare insolute. Zunisha è ancora ai confini dell'isola, così come le tante navi del Governo Mondiale. Questa minaccia non può restare inosservata, tanto più che nei paraggi c'è ancora l'agente della CP0 che potrebbe rivedersi proprio in questo capitolo. Rufy e Zoro resteranno KO ancora per un po', mentre il resto della ciurma dovrà ristabilirsi. Sarà un altro capitolo di transizione con probabilmente pochi scossoni ma che servirà a cementare il post-guerra.

ONE PIECE 1052 arriverà su MangaPlus il 12 giugno alle 17:00.