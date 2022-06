ONE PIECE 1052: un nuovo personaggio sta per entrare in scena

La nuova era della pirateria è iniziata. La guerra di Onigashima si è conclusa con una faticosa vittoria da parte dei protagonisti, e con la dipartita di Kaido e Orochi finalmente Wano è libera. In generale sembra andare tutto per il meglio, ma nel capitolo 1052 di ONE PIECEun’ombra della Marina sembra avvicinarsi pericolosamente alla nazione.

Considerate le vicende attualmente in corso, e il breve salto temporale che ha portato la narrazione avanti di una settimana, ormai l’arco ambientato nel Paese di Wa può dirsi concluso, dopo ben quattro anni dal suo debutto. Mentre Momonosuke organizza l’amministrazione e la rinascita del paese, i Mugiwara hanno accolto Yamato, preziosa alleata durante il conflitto.

Un’aria di festa e pace che mancava da molto all’interno di quei confini, ma che presto molto probabilmente sarà stravolta dall’intervento diretto della Marina. Introdotto per la prima volta nel capitolo 801, durante la saga di Dressrosa, l’Ammiraglio Ryokugyu è rimasto nell’ombra, per riapparire nelle tavole conclusive del capitolo in questione. Diretto a Wano, l'uomo della Marina non viene ancora mostrato totalmente in volto, ma Oda ha dato un indizio molto importante ai lettori.

Grazie ai poteri derivanti da un frutto del diavolo infatti, l’Ammiraglio può volare, facendo roteare come un’elica un fiore piuttosto grande collegato alla sua schiena. Questo fattore, unito ai dettagli sulla sua straordinaria potenza, rivelati da Do Flamingo, lo rende potenzialmente un avversario pericoloso, e un personaggio molto interessante da scoprire.

Per concludere vi lasciamo agli spoiler e alle immagini del capitolo 1053 di ONE PIECE.