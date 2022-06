ONE PIECE 1052 spoiler: big news con un risvolto sorprendente

È passato tantissimo tempo, ma la battaglia infine si è conclusa: Wano è vicina alla fine. La lunghissima saga di ONE PIECE ha visto la sconfitta sia di Big Mom che di Kaido, pertanto la guerra si è volta a favore dell'alleanza con cappello di paglia in testa. E adesso quindi è il momento non solo del riposo ma anche delle grandi novità.

Gli spoiler di ONE PIECE 1052 trapelati per ora in rete sono i seguenti:

Il capitolo 1052 si intitolerà: "Nuovo mattino";

Nelle avventure di copertina, il Germa 66 incrocia Caesar;

Zunesha va via dato che i bordi di Wano sono chiusi;

Hawkins rivela che in un discorso con Drake non era il dinosauro a essere la persona con l'1% di probabilità di sopravvivenza, ma egli stesso;

Hawkins aveva predetto la sconfitta di Kaido con le sue carte ma ha deciso di non compiere un altro tradimento a causa del suo orgoglio;

Passano sette giorni ;

; Si intravedono i primi progressi su Wano;

Apoo e il number Inbi hanno fatto pace con l'alleanza;

Ashura è morto, anche Izo è morto dopo il suo scambio di colpi con Maha;

Un paio di scene comiche e di fanservice con Yamato nuda e le reazioni di Brook e Sanji;

La ciurma si è completamente ripresa, anche Zoro;

Morgans sta già pubblicando i suoi giornali e infatti nel prossimo capitolo si parlerà delle taglie;

L'ammiraglio Ryogokyu sta per andare a Wano con un Buster Call.

ONE PIECE non sarà in pausa la settimana successiva, ma Eiichiro Oda si prenderà poi un lungo stop.