ONE PIECE 1052 spoiler e immagini: inizia lo sconvolgimento

Wano è salva. Dopo 20 anni di tirannia causati da Orochi e Kaido, l'isola ha finalmente trovato la pace. Rufy è riuscito a battere Kaido e ha segnato l'inizio di una nuova era non soltanto per l'isola dei samurai, ma per il mondo intero, dato che sono stati abbattuti ben due imperatori. Ma i pericoli non finiscono qui in ONE PIECE.

Gli spoiler di ONE PIECE 1052 fanno partire la transizione verso una nuova era. In questo capitolo intitolato "Nuovo mattino", la mini avventura torna ancora sui Germa 66 che, a Whole Cake Island, incontrano Caesar Clown.

Intanto il capitolo vero e proprio si apre a Mary Geoise, dove i cinque astri di saggezza stanno discutendo della comparsa di Nika ma soprattutto della sconfitta di due imperatori, una notizia che non potrà essere taciuta e che a breve farà il giro di tutto il mondo. Intanto Zunisha è scomparso mentre le navi del Governo Mondiale sono ancora nei paraggi. All'agente della CP0 viene assegnato il compito di catturare quanto meno Nico Robin, ma all'improvviso una voce interrompe la trasmissione, imponendo a tutti di restare dove sono.

A Wano intanto le cose stanno cambiando. Sono passati solo sette giorni e ci sono già cambiamenti nelle scuole e negli approvvigionamenti di acqua potabile. Izo e Ashura Douji sono morti, mentre si parla di erigere un tempio per Oden Kozuki. All'improvviso, Rufy e Zoro si svegliano dal coma per la gioia di tutti. Dopo qualche siparietto comico e una gita ai bagni, Kid e Law stanno discutendo con le loro ciurme di non abbassare la guardia.

All'improvviso appare Apoo con Inbi che gli comunica che sono arrivate le nuove taglie. Mentre poggia il giornale a terra, Akainu ha una conversazione con Ryokugyu che sta arrivando a Wano. In ONE PIECE sta arrivando una nuova guerra a viso aperto?