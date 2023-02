ONE PIECE 1052, trailer e data di uscita: Onigashima in caduta libera

L'anime di ONE PIECE ha toccato vette qualitative miracolose per una serie pubblicata settimanalmente. La Saga di Wano ha spinto TOEI Animation verso qualcosa di impensabile. Il meglio deve tuttavia ancora venire. La battaglia tra Rufy Cappello di Paglia e l'Imperatore Kaido è appena ricominciata.

Mentre gli spettatori attendono la pausa programmata di ONE PIECE, che porterà a ben due settimane di stop, su Onigashima proseguono i combattimenti tra l'alleanza tra samurai e Mugiwara e quella tra Pirati delle Cento Bestie e Pirati di Big Mom.

In ONE PIECE 1051 Rufy ha deciso che combatterà Kaido da solo, ordinando a Momonosuke e Yamato di evitare che accada il peggio. Il vero obiettivo dello Yonko è infatti quello di far atterrare Onigashima sulla Capitale dei Fiori, un eventualità che sancirebbe la fine dello shogunato degli Oden a Wano. Momonosuke, che è appena diventato un dragone adulto, assieme a Yamato ha il compito di rallentare la struttura affinché Rufy possa combattere senza preoccupazioni.

Nel corso dell'episodio 1052 dell'anime di ONE PIECE i Mugiwara scopriranno che a Onigashima si nasconde un magazzino pieno di esplosivi. Se Rufy dovesse battere Kaido, Onigashima precipiterebbe e causerebbe un esplosione di proporzioni devastanti. Una bomba a tempo incombe sulla Capitale dei Fiori. Comincia la missione top secret di Yamato e Momonosuke in ONE PIECE 1052, la cui uscita è prevista per il 19 febbraio 2023 in simulcast streaming su Crunchyroll.