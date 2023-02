ONE PIECE 1052: una tripla battaglia che deciderà il futuro di Wano

In ONE PIECE 1051 Rufy è riuscito a prendersi la sua rivincita. Tornato a Onigashima grazie a Momonosuke, Cappello di Paglia è tornato a sfidare l'Imperatore Kaido. Lo scontro tra i loro Haki ha spaccato il cielo, come fecero un tempo Roger e Barbabianca, ma il destino del Paese di Wano non grava solo sulle spalle del futuro re dei pirati.

Nell'episodio 1052 dell'anime di ONE PIECE la situazione si fa ancora più tesa. Rufy ha chiesto a Momonosuke e Yamato di allontanarsi e di lasciare a lui Kaido. I due giovani samurai si accorgono però che Onigashima si sta per avvicinare alla Capitale dei Fiori, un avvenimento che permetterebbe all'Imperatore di trasformare Wano nella sua nazione pirata.

Momonosuke e Yamato hanno il compito di fermare l'avanzata di Onigashima, che però nel frattempo si sta sgretolando su se stessa. Kaido, impegnato nello scontro con Rufy, non riesce più a mantenere il controllo sulle nuvole che permettono a Onigashima di volare e presto l'intera isola potrebbe precipitare nel nulla. Questa eventualità causerebbe la fine di Wano, poiché nelle segrete del castello si nascondono tonnellate di esplosivi.

L'azione si sposta poi al Living Floor, dove Zoro e Sanji stanno affrontando King e Queen. Lo spadaccino si sta occupando del lunariano, ma dopo essere riuscito a recidergli un corno subisce l'ira dell'avversario. King, trasformatosi in un ibrido pteranodonte, scaglia Zoro fuori dal castello, facendolo quasi precipitare nell'oceano sottostante. Intanto, Sanji avverte che in lui c'è qualcosa che non torna. Pur subendo i potenti colpi di Queen non avverte dolore. Che i geni dei Vinsmoke si stiano risvegliando in lui? La verità verrà a galla con l'uscita di ONE PIECE 1053.