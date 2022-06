ONE PIECE 1053: l'ascesa della peggiore delle generazioni, ecco i nuovi Imperatori

L’arco narrativo ambientato nel Paese di Wa è ormai alle battute finali. Prima della lunga pausa, prevista fino al 25 luglio 2022, nel capitolo 1053 di ONE PIECE Eiichiro Oda presenta una rapida panoramica su come la Rotta Maggiore e le istituzioni più importanti hanno reagito alla disfatta di due Imperatori e al rinnovamento dei domini sul mare.

Intitolato “I Nuovi Imperatori” il capitolo si apre con la pubblicazione non autorizzata dei poster riguardanti le nuove taglie dei principali pirati che hanno preso parte alla guerra di Onigashima e che hanno definitivamente sconfitto Kaido e Big Mom. Il caos e la confusione generati da un’iniziativa del genere, che potrebbe diffondere informazioni non adeguate in tutto il mondo, è seguita dalla presentazione dei poster: Luffy, Kid e Law ora hanno una taglia di 3 milioni di berry sulle loro teste.

La scena cambia quasi immediatamente riportando i lettori a Wano, dove la gioia e la tranquillità si percepiscono attraverso i preparativi e i festeggiamenti della pace ottenuta e dell’inizio dello shogunato di Kozuki Momonosuke. Nico Robin prosegue le sue ricerche, trovando un Poigne Griffe nelle stanze di Tengu, che con grande sorpresa si toglie la maschera e rivela di essere Kozuki Sukiyaki, padre del leggendario Kozuki Oden. Altra grande sorpresa è la ferma convinzione di Robin riguardo la presenza di Pluton, una delle tre Armi Ancestrali, proprio nei confini di Wano.

Intanto nell’ex prigione di Udon è giunto Ryokugyu, di cui ci viene mostrato per la prima volta il design completo. L’Ammiraglio è stato capace di ferire e bloccare King e Queen, i due migliori sottoposti di Kaido, dimostrando di essere un avversario potenzialmente pericoloso anche per i Mugiwara.

I festeggiamenti proseguono, e mentre Luffy invita tutti a celebrare l’alleanza tra pirati e samurai e l’esito della guerra, Kid si scaglia verso di lui per attaccarlo. Ovviamente Cappello di Paglia riesce a bloccarlo solo per scoprire che ora, come gli mostra Kid stesso, Luffy è uno dei quattro Imperatori del mare, insieme a Shanks, Barbanera, e Buggy.