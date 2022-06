ONE PIECE 1053, data di uscita e teorie: nuove taglie ma un disastro in arrivo?

Ormai siamo giunti a un momento focale per ONE PIECE: Eiichiro Oda ha concluso il lunghissimo scontro con Kaido, apice della guerra di Onigashima, che ha portato a sconfiggere ben due imperatori e quindi a sconquassare nettamente i rapporti di forza nei mari. E con questo, inizierà una saga finale che porterà alla conclusione di ONE PIECE.

Il primo capitolo post battaglia si è concentrato sui tanti cambiamenti in corso a Wano: in appena sette giorni, tutti sono più felici e possono mangiare e bere senza temere il veleno, mentre Zoro e Rufy, che erano ancora svenuti, si sono finalmente risvegliati. Tutto sembra andare per il meglio, ma ciò che è successo non può essere ignorato dal mondo.

Grazie alle rivelazioni di Apoo, in ONE PIECE 1053 conosceremo le taglie dei Mugiwara e dei loro alleati in questa guerra. Si parla da tempo delle taglie post Wano e ora è il momento di vedere chi saranno i nuovi imperatori dei mari. Kid, Law e Rufy sono in prima fila per avere una taglia superiore al miliardo, ma potrebbero non essere i soldi considerato che anche Zoro e Sanji si sono distinti in battaglia. Resta anche da concludere la situazione Yamato e capire se Rufy la accetterà definitivamente in ciurma.

Ma la maggior parte dell'interesse ruota intorno a Ryokugyu, l'ammiraglio toro verde che sta arrivando a Wano e che potrebbe preparare un'invasione insieme alla CP0. Inizia la guerra diretta con il Governo Mondiale per i pirati di cappello di paglia con un Buster Call? Questo sarà l'ultimo capitolo di ONE PIECE prima della pausa: il capitolo 1053 arriverà su MangaPlus domenica 19 giugno 2022 e poi tornerà a fine luglio.