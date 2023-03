ONE PIECE 1053: la dolorosa scoperta genetica di Sanji

La battaglia per la libertà di Wano è ancora in bilico nella serie animata di ONE PIECE. Onigashima è il teatro della battaglia tra le tiranniche forze congiunte di Kaido e Big Mom e quelle guidate Rufy, Law e Kidd che rappresentano il sogno di Kozuki Oden. Nel bel mezzo degli scontri Sanji fa un'amara scoperta sul suo DNA.

In ONE PIECE 1052 le due Ali del Re sono state messe in difficoltà da Queen e King, le ultime due Superstar dei Pirati delle Cento Bestie. Mentre la battaglia tra Zoro e il lunariano si sposta nella zona esterna del castello, lo scontro tra Queen e Sanji prosegue nel Live Floor.

ONE PIECE episodio 1053 riprende evidenziando meglio il problema in cui sono incappati Momonosuke e Yamato. Onigashima sta per raggiungere la Capitale dei Fiori, ma a causa della battaglia prolungata Kaido sta perdendo il controllo delle nuvole che sorreggono la struttura. Che Rufy vinca o che perda, Onigashima sembra destinata a sgretolarsi su se stessa e esplodere a causa degli esplosivi nascosti al suo interno. Mentre Momonosuke deve creare delle nuvole di fuoco per mantenere in aria il castello, Yamato cerca di liberarsi di quanto più esplosivo possibile.

Nel frattempo, gli agenti del CP0 infiltrati nella struttura si mettono in comunicazione con Rob Lucci e Kaku, i due vecchi antagonisti con cui i Mugiwara già si confrontarono. Vengono date due missioni, la prima e di mettere Wano sotto il controllo del governo mondiale in caso di sconfitta di Kaido, la seconda di catturare Nico Robin.

I riflettori vengono poi puntati nuovamente su Sanji. Queen come al solito continua a provocarlo dicendogli di indossare il suo costume del Germa e chiamandolo per cognome. Nonostante un colpo pazzesco da parte del cuoco, la Superstar di Kaido non crolla e anzi mostra la sua vera abilità da dinosauro. Sanji viene stritolato in una morsa letale, ma pur essendo stato stritolato non avverte dolore. A quel punto il cuoco, con il terrore negli occhi, capisce che i miglioramenti genetici apportati da suo padre Vinsmoke Judge hanno colpito anche lui. Vi ricordiamo che l'anime di ONE PIECE è in pausa per questa domenica e che l'episodio 1054 uscirà a marzo.