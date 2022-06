ONE PIECE 1053, l'era della nuova generazione: le taglie aggiornate degli Imperatori

La Saga di Wano non si è ancora conclusa, questo è quanto gli insider hanno lasciato presagire dopo l'arrivo dei primi spoiler del capitolo 1053 di ONE PIECE. Eiichiro Oda ha voluto sganciare una bomba pesantissima prima di addentrarsi in una lunga pausa della durata di un mese.

L'autore, infatti, si prenderà un paio di settimane di pausa dalla serializzazione per organizzare le idee e recuperare le energie in vista dell'inizio dell'ultimo arco narrativo di ONE PIECE. Per appesantire l'attesa, tuttavia, il sensei ha disegnato un capitolo dal cardiopalma con un'incredibile serie di colpi di scena come i nuovi 4 Imperatori. La nuova generazione ha soppiantato la vecchia e ben 4 personaggi hanno scavalcato le gerarchie del mondo della pirateria.

Rufy e Buggy il Clown sono i due nuovi Imperatori e, insieme a Shanks il Rosso e Barbanera, completano il quadro. Se però di Buggy la taglia non è stata rivelata, quella di Rufy ammonta invece a 3 miliardi di Berry, proprio come quella di Law e Kidd. Shanks dovrebbe invece mantenere il valore della sua testa a 4.048.900.000 berry, così come quella di Barbanera a quota 2.247.600.000 berry. Per quest'ultima, tuttavia, non ci sono ancora conferme in merito se sia aumentata o meno.

In ogni caso, la taglia di Rufy è drasticamente impennata, degna di quella di uno dei 4 Imperatori. Non ci resta dunque che attendere l'uscita del capitolo questa domenica su Manga Plus per maggiori chiarimenti. E voi, invece, vi aspettavate una somma del genere? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.